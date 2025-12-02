Inician peregrinaciones; desplegarán operativo

Con motivo de las peregrinaciones que se llevarán a cabo en Chiapas, además de las celebraciones navideñas, las autoridades han desplegado el operativo Guadalupe- Reyes 2025, en el que se realizarán recorridos para garantizar la integridad de la población.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que dirige Óscar Alberto Aparicio Avendaño, confirmó que estarán dispersos en toda la entidad 10 mil elementos.

Esto incluye la disposición de servicio de drones, patrullas y embarcaciones, unidades que se estarán desplazando por aire, mar y tierra.

“El mensaje es simple y humano: ¡aquí estamos, aquí los cuidamos! Y Chiapas es un lugar seguro para disfrutar y convivir”, dijo la Secretaría.

Otras instituciones

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Mauricio Cordero, también participará en las actividades para “salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de habitantes y visitantes”.

Las acciones se estarán realizando desde este 1 de diciembre de 2025 y hasta el 6 de enero de 2026. Habrá coordinación tanto con el sector social como el privado.

Parte del trabajo que se estará haciendo se enfoca en la “inspección de espacios públicos: revisión y acondicionamiento de iglesias, plazas y zonas turísticas para prevenir riesgos”.

Prevención

A eso se le suma la prevención de accidentes, a través de campañas con el tema de la pirotecnia, mensajes dirigidos a las familias para evitar riesgos en menores de edad y juventudes.

Se instalarán módulos de atención prehospitalaria en puntos claves del estado. El secretario de Protección Civil explicó que entre el 1 y 12 de diciembre se prevén los días de mayor afluencia, debido a la cantidad de peregrinaciones que se mueven en diversas zonas.