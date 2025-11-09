Inician preparativos para El Buen Fin en la ciudad

En el marco de El Buen Fin que se realizará del 13 al 17 de noviembre, los comercios del centro de Tuxtla Gutiérrez comenzaron a exponer en sus vitrinas: carteles, propaganda y promociones alusivas al “fin de semana más largo del año”, considerado una de las principales estrategias para impulsar la reactivación económica en el país.

Diversos negocios exhiben propaganda y ofertas anticipadas, mientras comerciantes confían en que esta edición impulse la reactivación económica y motive el consumo responsable.

De todo un poco

En tiendas de electrónicos, ropa, calzado, pizzerías, telefonía, productos navideños y artículos para el hogar ya se observan los primeros avisos de descuentos y créditos especiales.

Algunos establecimientos incluso ofrecen ventas a crédito sin enganche y préstamos desde mil pesos, con la intención de atraer a los consumidores antes de que arranque formalmente la jornada comercial.

Trabajadores de distintos negocios señalaron que, por ahora, los descuentos aún no entran en vigor, pero comenzó la campaña de información para que la ciudadanía planee sus compras con anticipación, compare precios y elija las opciones de financiamiento o pago a crédito más convenientes.

Las promociones que se prevén irán del 10 al 50 por ciento de descuento, además de ofertas 2x1, principalmente en ropa y alimentos.

Poder adquisitivo

Sin embargo, los comerciantes reconocieron que el éxito de las ventas dependerán de la capacidad de compra de las familias.

El Buen Fin se realiza en México desde 2013 como una estrategia de promoción comercial que busca fortalecer la economía formal, generar empleo y apoyar el consumo interno.

Además, tanto empresas participantes como compradores pueden acceder a un sorteo nacional organizado por la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).