Inician preparativos para el Festival Maya Zoque

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas (Celali), institución a cargo de la organización del XXXVI Festival Maya Zoque Chiapaneca 2026 próximo a celebrarse en Petalcingo Tila, informó que su directora, María Flor Gómez Cruz mantuvo una reunión de trabajo con el presidente municipal, Neiser Hérnandez López, esto como parte de los preparativos para el evento.

La reunión se efectuó en la Casa de Enlace de Petalcingo y tuvo como principal objetivo la coordinación de la logística de la trigésima sexta edición del Festival, programado del 23 al 27 de septiembre, en la que se recibirán exponentes de las culturas.

Lenguas maternas

Tras la reunión, las autoridades realizaron un recorrido por diversos puntos de la localidad, lo que permitió evaluar y definir los espacios que albergarán las diversas muestras artísticas. Esta alianza, señalaron, busca fortalecer el uso de las lenguas maternas en el ámbito público.

Por su parte, la directora del Coneculta, Angélica Altuzar, indicó que este año el Festival tendrá un aumento presupuestal. Esto aunado a que hay la intención de visibilizar a las adultas mayores, además de la preservación de las tradiciones ancestrales de la región Maya Zoque y Afrochiapaneca.