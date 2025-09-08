Inician preparativos para feria de San Francisco

Con el propósito de que la feria de San Francisco de Asís o “Tata Chico” sea una celebración bien organizada, este domingo iniciaron los preparativos para que la tradicional fiesta de Tonalá sea un gran éxito, afirmó el sacerdote Martín Medina Balam.

El religioso dijo que la feria iniciará el próximo 24 de septiembre con la bajada del altar de “Tata Chico”, después, en punto de las doce del día todos los religiosos realizarán un recorrido por las principales calles de la ciudad de Tonalá como parte del comienzo de la fiesta.

Más actividades

Medina Balam anunció ante los católicos que la festividad de San Francisco de Asís terminará el 8 de octubre con la subida del patrón del pueblo de nuevo al altar, por lo que en punto de las 8 de la noche se quemarán los castillos, sin embargo aclaró que durante todos los días que dure la fiesta se realizarán ofrendas por las calles y avenidas de la ciudad.

Por su parte, fieles religiosos en voz de Jessica Lorenzana Coutiño, aseguraron que esta festividad es una de las más antiguas que se realizan en la zona Istmo Costa al contar con 70 años. También es una de las más importantes que se realizan en Chiapas.