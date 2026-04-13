Inician proceso contra “fallecidos en nóminas”

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, confirmó que inició un proceso de registro para detectar de manera mensual las bajas por fallecimiento en las nóminas, pensiones y pagos generales.

Este mecanismo busca garantizar que ningún familiar, o proceso irregular permita que se paguen a personas fallecidas o inexistentes, dijo la encargada de la política interna en Chiapas.

Argumentó que se inició el acuerdo con el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), que tiene un firme compromiso con la transparencia, legalidad y modernización administrativa.

Este acuerdo busca establecer las bases de colaboración para la conformación de la base de datos institucional con la Clave Única de Registro de Población (CURP), fortaleciendo los procesos de validación, depuración y actualización de la información de la derechohabiencia.

Subrayó que mediante este mecanismo será posible identificar oportunamente registros por defunción no reportados, así como corregir inconsistencias en los datos, lo que se traduce en una mayor trazabilidad en el ejercicio de los recursos destinados al pago de prestaciones sociales.

Esta vinculación con el Registro Nacional de Población (Renapo) permitirá contar con información actualizada de la CURP y detectar de manera mensual bajas por fallecimiento en las nóminas, además de robustecer los procesos de verificación documental.

Félix Arturo Arce Vargas, director general de Renapo, destacó que la firma de esta Carta Compromiso representa un paso fundamental para garantizar el derecho a la identidad y dotar de certeza jurídica a los procesos institucionales.