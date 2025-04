Inician proceso de inhabilitación contra servidores públicos de salud

En el marco de la política estatal de Cero Corrupción y Cero Impunidad, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) ha iniciado un procedimiento formal de inhabilitación en contra de cuatro servidores públicos de nivel medio y alto adscritos al área de adquisiciones de medicamentos de la Secretaría de Salud (Ssa), por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos investigados señalan que dichos funcionarios abusaron de su posición de confianza al realizar compras simuladas y pagos con sobreprecio, en un contexto crítico de escasez y alta demanda ciudadana, afectando directamente el acceso a servicios médicos esenciales. El presunto desfalco asciende a casi 20 millones de pesos (mdp).

De confirmarse su responsabilidad, las sanciones administrativas podrían alcanzar entre 10 y 20 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas, conforme al artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

Asimismo, se ha abierto una línea de investigación penal por la probable comisión del delito de extorsión, ya que se presume que los servidores implicados exigieron un pago indebido equivalente al 40 % del monto de una deuda pública de 53 mdp a un proveedor, como condición para liberar el pago, bajo amenazas de represalias administrativas.

La titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, informó que esta acción deriva de denuncias ciudadanas presentadas a través de la plataforma digital Jaguar Evalúa, una herramienta que ha permitido canalizar quejas de manera directa, eficaz y sin intermediarios, eliminando trabas burocráticas.

Romero Basurto fue enfática al señalar que “no se tolerarán actos de indolencia frente al dolor y las necesidades del pueblo chiapaneco”, recordando que en el sector salud se requiere vocación, ética y compromiso absoluto con la vida y el bienestar de la ciudadanía.

Proceso legal

La funcionaria agregó que los procedimientos administrativos ya están en marcha y que, en paralelo, se dará parte a las autoridades penales correspondientes para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

“Estos hechos no quedarán impunes. En esta Nueva ERA no se protege a ningún corrupto: caerá quien tenga que caer. La salud del pueblo es sagrada y no permitiremos que se lucre con ella”, concluyó.