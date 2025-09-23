Inician programa de rehabilitación de caminos

Con el apoyo del Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabajan en un programa para rehabilitar caminos y reconectar la energía eléctrica en comunidades de las zonas alta y baja del municipio de Mapastepec, las cuales permanecen parcialmente incomunicadas a causa de los derrumbes, deslaves e inundaciones provocados por las intensas lluvias de los últimos días, informó el alcalde Amando Espinosa Cruz.

Colonos

Habitantes de las comunidades Ruiz Cortínes, Nueva Esperanza, La Ceiba, Esperancita, Costa Rica y Altamira, llegaron a la cabecera municipal a solicitar atención por los daños que han sufrido, reconociendo que ha habido dificultades para enfrentar la emergencia.

El edil dijo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha estado atendiendo la problemática, por lo que las brigadas realizan recorridos para el levantamiento de los daños y con el apoyo de maquinaria pesada trabaja en la liberación de los caminos.

“Vamos a llegar y se les va a ayudar, porque es nuestra responsabilidad. Lo que necesitamos es regresar a la normalidad, y en ese objetivo estamos trabajando”, señaló.

Los damnificados realizaron una protesta frente a las oficinas de la CFE, presuntamente ante la falta de respuesta, por lo que de inmediato fue autorizada una cuadrilla para que comenzaran con la reparación de los daños.