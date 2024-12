Inician programa Vacaciones Seguras

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez (SSPyTM) han implantado el programa Vacaciones Seguras, el cual consiste en realizar recorridos preventivos por los parques y sitios turísticos de la capital chiapaneca durante esta temporada vacacional decembrina.

Finalidad

Iván Velázquez Ruiz, elemento de la SSPyTM, indicó que la finalidad de estas acciones es prevenir delitos o faltas que puedan afectar a los visitantes y a la ciudadanía que acuden a disfrutar de los distintos lugares de esparcimiento.

Informó que los recorridos, aunque se realizan de forma permanente, se intensifican durante la vacaciones, principalmente en los parques de mayor afluencia de personas como son Bicentenario, Jardín de la Marimba, Central, Joyyo Mayu, Caña Hueca, del Oriente, 5 de Mayo; así como el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y Parque Cañón del Sumidero.

Asimismo, se realizarán recorridos de seguridad en balnearios de Tuxtla, como El Zapotal -mejor conocido como las pozas de Cerro Hueco- y el balneario San Agustín, ubicado en Plan de Ayala.

Recomendaciones

Algunas de las recomendaciones que emite la SSPyTM son: no visitar sitios turísticos y parques en estado de ebriedad, no ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, no realizar fogatas, no realizar pintas ni alterar el orden público.

De igual manera, se ha intensificado los recorridos y vigilancia dentro y fuera de las plazas comerciales, así como bancos, cajeros automáticos, mercados, zona centro de la ciudad y puntos de alta afluencia de ciudadanos.

En ese sentido, Vázquez Ruiz señaló que estas acciones se encuentran dentro del marco de la estrategia de prevención y seguridad ciudadana que ha impulsado el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Lo anterior. con el objetivo de garantizar en todo momento que las y los tuxtlecos, al igual que quienes visitan la capital chiapaneca, realicen sus actividades sin ningún contratiempo y, sobre todo, proteger su integridad.

Para finalizar, en caso de alguna situación que ocurra y si necesita la seguridad de elementos policiales, ciudadanos o turistas pueden llamar al 911 o bien a las líneas 961 1218740, 961 314 2965, 961 246 0265 y 961 328 7788, en donde puede reportar cualquier actividad sospechosa o situación que se presente.