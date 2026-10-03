Inician registros para coordinar defensa de la 4T

En el inicio de los registros de aspirantes a la Coordinación Distrital Federal del Comité de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el XII Distrito con cabecera en Tapachula y que abarca municipios fronterizos con Guatemala, confirmaron su participación la actual síndico de Tapachula, Cleo Ortiz Huerta, y el constructor Carlos Díaz Saldaña, aunque algunas voces señalan que también lo habría hecho la actual diputada federal, Rosy Urbina.

Candidata

Cleo Ortiz Huerta, exregidora y aliada del proyecto de la “Nueva ERA”, a través de redes sociales publicó una fotografía con su registro en la que manifiesta su interés por participar en el proceso de selección para la Coordinación Distrital Federal del Comité de Defensa de la Transformación con cabecera en Tapachula, lo que confirma lo anunciado anteriormente.

Ortiz Huerta expresó su entusiasmo de formalizar su registro y refrendar su compromiso con la continuidad de la Cuarta Transformación. Aseguró sentirse entusiasmada y compartió su compromiso con este movimiento.

Poco después del mediodía y durante un acto que contó con la presencia de los líderes fundadores de Morena, el constructor Carlos Díaz Saldaña manifestó su deseo de participar y dar continuidad a este proyecto en favor de los que menos tienen.

Comentó que la frontera sur tiene mucho que dar a México pero para ello requiere que sus representantes busquen el enlace con la federación, el estado, la iniciativa privada, las academias y el sector productivo.

Por otro lado, aunque se ha señalado que no tienen la obligación de dar a conocer su registro, voces cercanas a la diputada federal, Rosy Urbina, señalaron que esta también se había sumado al registro para una eventual reelección, aunque señalan que estaría a la espera de una posible candidatura para la presidencia municipal de la que estuvo a cargo por dos periodos.