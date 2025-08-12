Inician registros para Vivienda del Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) confirmó que han iniciado los registros para el Programa de Vivienda para el Bienestar y Chiapas está incluido dentro de los 20 estados en los cuales se llevará a cabo la primera etapa.

De hecho, la página oficial de la Conavi detalla que serán 58 los módulos que se instalarán en 51 municipios del país, tres de ellos se ubican en la entidad chiapaneca.

Zonas contempladas

A nivel local, con base a la información oficial, las zonas contempladas son: Cintalapa, Tonalá y Tapachula, y el periodo de registro se realizará del 11 al 15 de agosto, dependiendo el municipio.

Las actividades se harán por etapas y los grupos de atención en prioridad son personas adultas mayores, población indígena, mujeres del hogar y quienes tengan alguna discapacidad. El propósito del proyecto es que las personas cuenten con una casa digna, dándole prioridad a quienes están en una situación de alta marginación.

Criterios

Dentro de los criterios de elegibilidad aparecen que las personas tengan más de 18 años, que no tengan ingresos mayores a dos salarios mínimos. También que no sean derechohabientes de algún instituto de vivienda, no contar con casa propia ni que antes hayan recibido algún apoyo de Conavi.

Los registros serán individuales y en los módulos que se instalarán en los municipios. Será la Conavi la que seleccionará a las personas beneficiadas y en la siguiente fase serán contactadas, a través de los números que dejaron en los registros.

La página oficial de la Comisión detalla que, en caso de que la demanda supere la disponibilidad de las viviendas, podría realizarse un sorteo. Parte de los requisitos que se piden, en caso de que seas seleccionado para la visita domiciliaria son: acta de nacimiento, comprobantes de domicilio (no mayor a tres meses) y de ingresos, identificación vigente, carta de no derechohabiencia, certificado de no propiedad.

Mayor información

Para conocer más detalles del tema, la población puede ingresar a la página oficial de la Conavi, ahí vienen establecidos los módulos por entidad federativa, donde están ubicados y las fechas de registro. La página en la que se publicarán los resultados de beneficiarios es www.gob.mx/conavi.