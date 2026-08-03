Inician retiro de negocios irregulares

Tras hacer caso omiso a los avisos de la autoridad, realizaron el retiro de negocios instalados sobre el Periférico Norte en San Cristóbal de Las Casas, en el tramo donde se construirá el nuevo puente.

Lo anterior, como parte de los trabajos de modernización de esta vialidad en la ciudad.

La autoridad informó que las personas que ocupaban estos espacios fueron notificadas en dos ocasiones y, al concluir los plazos establecidos, se procedió al retiro de las estructuras.

Caso omiso

Las acciones se aplicaron a los únicos ocupantes que hicieron caso omiso a los avisos, ya que la gran mayoría de las personas que mantenían espacios sobre los costados del Periférico Norte atendieron las notificaciones y retiraron voluntariamente sus instalaciones.

En la acción participaron personal de Servicios Públicos Municipales, quienes dieron a conocer que estas acciones también responden a solicitudes de representantes de la colonia Prudencio Moscoso.