Inician trabajos contra violencia a las infancias

Chiapas, como todo México, demanda homologar criterios, protocolos de atención y vinculación entre diversos niveles de Gobierno para atender de manera integral la reducción de violencia hacia niñas, niños, y adolescentes, entendiendo la dimensión cultural de cada región.

Estas opiniones se expusieron en el marco de la Jornada Nacional de Capacitación a las Procuradurías Municipales por las Infancias, que inició en Chiapas y aglutinó procuradores de toda la entidad y diversas regiones del país.

Prioridad

El gobernador Eduardo Ramírez reconoció que la protección de los derechos en las infancias en la entidad es una prioridad, dijo que una herramienta para atender este tema de manera institucional se está realizando mediante el programa denominado: Prevenir para el Buen Vivir.

Explicó que se tiene “toda la voluntad para continuar la reducción general de violencia en el estado y particularmente entre las infancias”.

DIF nacional

Por su parte, la titular del DIF nacional: María del Rocío García Pérez, dijo que es necesario identificar zonas de particular emergencia, pero también reconocer las acciones que las sociedades y los estados están haciendo para atender al sector.

Remarcó que cada expediente es en realidad la historia de vida de un infante, por ello, llamó a los procuradores a actuar con humanidad en la restitución de los derechos elementales de las niños y los niñas.

Reconoció el esfuerzo que se hace en Chiapas y remarcó que “la entidad es un buen escenario para iniciar una gran revolución de conciencias que proteja a las infancias y castiguen a quienes vulneren sus derechos”.

Procuradora Federal

Por su parte, Fabiola María Salas Ambriz, procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un organismo dependiente del Sistema Nacional DIF, dijo que esta reunión es muy importante para México, pues se aborda un tema prioritario para la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Chiapas como en México, los infantes necesitan protección desde la dimensión humana, cuidarlos representa la posibilidad de que las instituciones y los poderes demuestren su interés por la mejora integral de las sociedades, homologando criterios, creando protocolos y capacitándose.

En tanto, la señora Sofía Espinoza dijo que la atención a las infancias tiene que ser una prioridad para los municipios y los funcionarios en Chiapas y, la atención de este sector demanda trabajo de territorio.

“Que los funcionarios salgan de sus escritorios y hagan trabajo en territorio, de pronta resolución. Que salgan a trabajar y no solo estar calentando una silla, sino realmente tomando atención de lo que aqueja a las familias y las niñas, niños y adolescentes de Chiapas”, expresó.

Evento

En el evento participaron diversas autoridades inmiscuidas en la prevención de la violencia hacia las infancias, de manera presencial y virtual, para intercambiar experiencias y crear criterios comunes de prevención y atención.

Cabe mencionar que la violencia hacia las infancias en Chiapas tiene una realidad compleja, toda vez que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional (SESNSP), se registraron 314 denuncias por violencia sexual contra menores hasta junio de 2026, lo que equivale a un promedio mensual de 52 casos.