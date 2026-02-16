Inician trabajos el XII Consejo Directivo del CISXXI

Con la participación activa de sus agremiados y un ambiente de compromiso profesional, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, A.C. (CISXXI) llevó a cabo su Primera Asamblea General Ordinaria, correspondiente al XII Consejo Directivo, sesión que marcó el arranque formal de los trabajos para el periodo y sentó las bases de lo que será una gestión enfocada en resultados.

El encuentro, celebrado en un marco de orden y diálogo abierto, fue encabezado por el presidente del colegio, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, quien destacó que esta primera asamblea representa un ejercicio fundamental de transparencia, rendición de cuentas y construcción colectiva.

Gremio

“La fortaleza de nuestro gremio radica en la participación responsable y el compromiso de cada uno de sus integrantes”, subrayó el dirigente durante su mensaje inaugural.

Durante la sesión, se presentaron los informes correspondientes al arranque de la gestión, se analizaron diversas propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y se establecieron acuerdos clave para el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo 2024-2026.

Los temas abordados estuvieron centrados en el crecimiento profesional de los agremiados, el impulso a las comisiones de trabajo y la consolidación del organismo como un referente técnico y ético en el desarrollo de infraestructura en el estado.

Nuricumbo Díaz reconoció la asistencia y la participación activa de los miembros del organismo colegiado, señalando que la unidad, el profesionalismo y el sentido de pertenencia son pilares fundamentales para seguir avanzando con paso firme. “Hoy refrendamos nuestro compromiso de trabajar en beneficio del gremio, impulsar la actualización constante de nuestros colegiados y consolidarnos como una figura estratégica en el desarrollo de Chiapas”, expresó.

Asamblea

La asamblea se desarrolló en un clima de visión compartida, donde prevaleció el interés por posicionar al colegio como un actor clave en los proyectos que transforman el entorno urbano y rural de la entidad.