Inician trabajos para mejorar la movilidad tuxtleca

En una reunión celebrada en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, arrancó la mesa ciudadana “Movilidad peatonal, comercio y uso del espacio público”, un esfuerzo que busca poner orden en las vialidades y sobre todo, recuperar el espacio para las personas.

El presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, participó activamente en esta primera sesión, donde se abordaron temas que tocan la vida diaria de los tuxtlecos: banquetas funcionales, cruces seguros, la convivencia entre el comercio formal e informal y el concepto de calles compartidas.

“No se trata solo de mover autos, sino de mover personas de manera segura y ordenada”, explicó Tamayo Carboney.

El objetivo, dijo, es construir una propuesta técnicamente sólida que pueda ser retomada tanto por el gobierno municipal como por el estatal para implementar acciones concretas.

“Queremos que estos trabajos sirvan de base para una verdadera transformación de la movilidad en Tuxtla”, añadió.

La mesa no es un esfuerzo aislado. En la reunión participaron también autoridades del Ayuntamiento, representantes del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, así como integrantes de los colegios de Arquitectos Chiapanecos, de Ingenieros Civiles de Chiapas y de Ingenieros Civiles Siglo XXI. Todos coincidieron en un punto: la movilidad no entiende de fronteras gremiales y requiere soluciones integrales.

Peatón

Entre los temas que se pusieron sobre la mesa destacaron la necesidad de priorizar al peatón en el diseño de las vialidades, la regulación del espacio público para equilibrar las necesidades del comercio con el derecho al tránsito, y la urgencia de crear una cultura de convivencia en las calles.

“El espacio público es de todos, y todos debemos tener derecho a disfrutarlo de manera segura”, enfatizaron los participantes.