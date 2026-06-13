Inician trabajos para nueva Ley de Agua

Se realizó el primer foro Del Derecho Humano al Agua a la Prosperidad, para una nueva Ley de Agua en Chiapas, que busca crear una legislación acorde a las necesidades de cada región y no solo homologar los lineamientos federales.

En el acto inaugural se señaló que en Chiapas, la gestión del agua representa un desafío estratégico que exige la construcción de modelos incluyentes, sostenibles y culturalmente pertinentes.

La Ley de Agua se convierte en una oportunidad histórica para poder reconocer y fortalecer las prácticas locales y establecer mecanismos de gobernanza que garanticen el acceso equitativo y el manejo de recursos naturales.

Como antecedente de la nueva ley general de aguas en México, junto con las reformas a la ley de aguas nacionales, representan un cambio en la gestión hídrica del país. Por primera vez se reconoce el papel de todos los esquemas y sistemas.

El objetivo de los foros que se realizarán en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, es analizar los principios plasmados en la legislación federal y ver como se pueden integrar a la ley de aguas estatal, para crear una reglamentación justa, incluyente, sostenible.

En entrevista la diputada local Katy Aguiar, presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, comentó que se ha mantenido en contacto con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

La idea es alinearse a los objetivos de evitar la mercantilización del agua, las concesiones, trasvases irregulares, según las necesidades del estado, porque las condiciones son diferentes entre el Norte, Centro y Sureste del país.

Los foros servirán para recabar la información directa de la población y de organizaciones sociales.