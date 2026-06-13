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ChiapasTuxtla

Inician trabajos para nueva Ley de Agua

Junio 13 del 2026
Uno de los objetivos es socializar la legislación para que se reflejen las necesidades de la entidad. Diego Pérez / CP
Uno de los objetivos es socializar la legislación para que se reflejen las necesidades de la entidad. Diego Pérez / CP

Se realizó el primer foro Del Derecho Humano al Agua a la Prosperidad, para una nueva Ley de Agua en Chiapas, que busca crear una legislación acorde a las necesidades de cada región y no solo homologar los lineamientos federales.

En el acto inaugural se señaló que en Chiapas, la gestión del agua representa un desafío estratégico que exige la construcción de modelos incluyentes, sostenibles y culturalmente pertinentes.

La Ley de Agua se convierte en una oportunidad histórica para poder reconocer y fortalecer las prácticas locales y establecer mecanismos de gobernanza que garanticen el acceso equitativo y el manejo de recursos naturales.

Como antecedente de la nueva ley general de aguas en México, junto con las reformas a la ley de aguas nacionales, representan un cambio en la gestión hídrica del país. Por primera vez se reconoce el papel de todos los esquemas y sistemas.

El objetivo de los foros que se realizarán en municipios como Tapachula, Comitán y San Cristóbal, es analizar los principios plasmados en la legislación federal y ver como se pueden integrar a la ley de aguas estatal, para crear una reglamentación justa, incluyente, sostenible.

En entrevista la diputada local Katy Aguiar, presidenta de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, comentó que se ha mantenido en contacto con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

La idea es alinearse a los objetivos de evitar la mercantilización del agua, las concesiones, trasvases irregulares, según las necesidades del estado, porque las condiciones son diferentes entre el Norte, Centro y Sureste del país.

Los foros servirán para recabar la información directa de la población y de organizaciones sociales.

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