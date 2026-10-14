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ChiapasTuxtla

Inician una calle más en Jardines del Pedregal

Octubre 14 del 2026
Se atiende una petición de hace muchos años que busca transformar el entorno urbano. Cortesía
Se atiende una petición de hace muchos años que busca transformar el entorno urbano. Cortesía

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres, junto al Secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, dio el banderazo de arranque a una obra más de Calles Felices en la colonia Jardines del Pedregal, con lo que se atiende una petición de hace muchos años que busca transformar el entorno urbano a través de una calle digna, segura y de calidad.

La obra contempla la instalación de la red de agua potable, drenaje sanitario, concreto hidráulico, señalética y alumbrado público, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la zona.

El Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, impulsa la justicia social mediante obras que atienden necesidades reales y generan beneficios duraderos para la población. Asimismo, reitera el compromiso de continuar trabajando cerca de la gente, escuchando a las colonias y llevando infraestructura donde más se necesita.

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