Inician una calle más en Jardines del Pedregal

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres, junto al Secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo, dio el banderazo de arranque a una obra más de Calles Felices en la colonia Jardines del Pedregal, con lo que se atiende una petición de hace muchos años que busca transformar el entorno urbano a través de una calle digna, segura y de calidad.

La obra contempla la instalación de la red de agua potable, drenaje sanitario, concreto hidráulico, señalética y alumbrado público, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la zona.

El Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, impulsa la justicia social mediante obras que atienden necesidades reales y generan beneficios duraderos para la población. Asimismo, reitera el compromiso de continuar trabajando cerca de la gente, escuchando a las colonias y llevando infraestructura donde más se necesita.