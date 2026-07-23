Inician vigilancia contra la leishmaniasis

La Secretaría de Salud (SSA) del estado inició acciones de vigilancia epidemiológica con la finalidad de detectar la presencia y comportamiento de insectos transmisores de leishmaniasis en las zonas cafetaleras.

Brigadas instalan trampas de luz y tipo casa de campaña para la captura y estudio de los vectores, sumado a actividades de promoción de la salud.

Y es que la leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un insecto que daña la piel, el rostro y puede afectar órganos internos, motivo por el cual se busca detectar su presencia en la zona.

Las acciones se iniciaron en fincas de café de la zona alta del municipio de Tapachula, en donde también se efectúan programas de saneamiento del entorno para disminuir el riesgo de transmisión de esa enfermedad.

La institución de salud pidió la colaboración de la población de la zona para que puedan realizar las actividades de vigilancia epidemiológica, ya que de esa manera se podrán tomar medidas más efectivas contra esa enfermedad.

Además, puntualizó sobre la necesidad de mantener limpias las viviendas, patios y alrededores para contribuir con la protección de la salud.