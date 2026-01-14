Iniciará AA jornada de información

Alcohólicos anónimos (AA) es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo, por lo que la Central Mexicana de Servicios Generales y el área Tabasco, Chontalpa; región sur, darán inicio a la 31ª semana nacional de información “Compartiendo Esfuerzos” que se llevará a cabo del 19 al 25 de enero del presente año.

Durante una rueda de prensa con los profesionales de la comunicación y sus colaboradores sin afiliación, como el sector salud, indicaron que el próximo lunes 19 de enero se dará el banderazo de arranque de esta jornada de sensibilización e información sobre el programa de AA, para la recuperación del alcoholismo a partir de las nueve de la mañana.

Explicaron que el evento contará con la participación de Centro de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), que dirige José del Carmen Bautista, y el psicólogo Miguel García González, mismos que tendrán una importante participación durante esta semana de información.

Se destacó que los trabajos los desempeñaran miembros de los 200 grupos del área Tabasco, Chontalpa en ocho municipios de Tabasco y el municipio de Reforma, Chiapas, quienes llevarán el mensaje de esperanza a las personas que aún sufren con el problema del alcoholismo.