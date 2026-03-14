Iniciará Coneculta Programa Nacional Artes Escénicas

Del 17 de marzo al 21 de abril se llevará a cabo la presentación de la obra “Sacbé”, de la compañía Ceci Cuentos en escuelas primarias, como parte del Programa Nacional de Artes Escénicas en la Escuela 2026.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Coordinación Nacional de Danza, la Coordinación Nacional de Teatro, la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), la pieza tendrá funciones en diversos municipios como: Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Suchiapa, Tenejapa, Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula y Pantelhó.

Origen

“Sacbé”, dramaturgia y dirección escénica de Carmen Cecilia Gutiérrez Romero, es una pieza que rescata y difunde la tradición oral del pueblo maya, mediante relatos que forman parte de su cosmovisión y memoria colectiva, acompañado de recursos escénicos como títeres de sombra, animación directa y música en vivo.

El Programa Nacional de Artes Escénicas en la Escuela 2026, fomenta la creatividad desde la infancia a través del teatro y la danza, e iniciará este 17 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech); y a las 15:30 horas en la Escuela Primaria Unesco turno vespertino, ambas ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.