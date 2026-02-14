Iniciará ERA gestiones para “quitar candados”

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que iniciará gestiones ante el gobierno federal, para que se “quiten los candados” y requisitos que se están exigiendo en la instalación de nuevas empresas y agroindustrias en los Polos de Desarrollo Tapachula I y II, que impiden la llegada de las inversiones.

En el marco del inicio de los trabajos para la reconstrucción integral de la 17ª calle Poniente-Oriente de la Perla del Soconusco, dijo que hay interesados en venir a generar empleos.

“Quiero comentarles que voy a trabajar en los próximos días, me reuniré con el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, para que hablemos de los Polos de Desarrollo del Bienestar, porque ya hay interesados, pero existen muchos candados y de lo que se trata es de que hayan inversiones, y se generen más empleos”, precisó.

Trabajo conjunto

Dijo que se realizarán las reuniones que sean necesarias para que en conjunto se lleven a cabo los planteamientos que permitan superar los obstáculos y de esa manera, poder hacerlos realidad.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Marina, es el responsable de la puesta en marcha de los Polos de Desarrollo, sobre las cuales se había informado que los resultados de las licitaciones se darían en diciembre pasado, luego se pospusieron para enero, aunque hasta la fecha no existe una definición.

Seguridad social

Asimismo, anunció que en las próximas semanas se lanzará de manera formal un programa para otorgar seguridad social a trabajadores independientes, entre ellos los conductores de taxis, colectivos, meseros y músicos.

Carrera

El Ejecutivo del estado informó que participará este sábado en la Carrera del Amor y la Amistad, que se realizará en la ciudad de Tapachula.

Asimismo, invitó a la población a acudir este día por la tarde al parque Bicentenario, en donde se presentará la artista de talla internacional Margarita “La Diosa de la Cumbia”.