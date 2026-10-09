Iniciará este sábado el gran evento Teletón

María Isabel Serrano Castañón, subdirectora de Talento y Cultura, invitó al gran evento Teletón 2026 este sábado a partir de las 12 de la tarde en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil (CRIT) Chiapas.

Explicó que se contara con cantantes, bailes, antojitos, venta de artículos locales, lucha libre, ballet, danza y también la oportunidad de realizar donaciones económicas.

Esta invitación, dijo, es útil también para que la ciudadanía inculque en las nuevas generaciones valores como el de la empatía.

Además de la labor altruista y disfrutar de la jornada de fiesta, adultos o niños también pueden apadrinar a un paciente del CRIT a cambio de 300 pesos.

Recordó que entre las metas para este año destaca juntar el recurso para construir un nuevo centro en Veracruz, esto es de suma relevancia; además de ayudar a la población nacional, la existencia de ese nuevo espacio reduciría la presencia de población de Veracruz en el CRIT Chiapas.

Esto a su vez permitiría ingresar a algunos pacientes de los casi setecientos infantes que actualmente están en la fila de espera.

Finalmente, recordó que el día sábado, de manera gratuita, las puertas del CRIT Chiapas, que cumplirá en breve 20 años, estarán abiertas para que las familias participen en esta jornada.