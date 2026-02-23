Iniciará pago a maestros estatales

A partir del próximo 28 de febrero comenzarán los pagos al magisterio estatal con el objetivo de iniciar la liquidación de adeudos pendientes, informó el titular de la Secretaría de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala.

El funcionario detalló que únicamente en pagos especiales y a maestros interinos el adeudo supera los mil millones de pesos, “más lo que se va acumulando porque a los interinos se les paga trimestralmente”.

En entrevista, añadió que a nivel federal se contempla la creación de nuevas plazas, principalmente en el nivel indígena, una de las principales demandas del magisterio chiapaneco.

Panorama

“Por nuestra parte, hicimos una reunión con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para analizar la creación de plazas a nivel estatal mediante un estudio actuarial que nos permita revisar nuestras finanzas; hacer una prospección de todos los valores que intervienen para la creación de una plaza y hacer ese acto de justicia histórico para el magisterio chiapaneco. Va a ser un gran año y un gran sexenio para el magisterio” de la entidad, aseveró.

Ante el anuncio de que la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizará un paro de labores los días 26 y 27 de este mes, Mandujano Ayala afirmó que a nivel local “se están atendiendo sus demandas para que no haya pendientes”.

Recordó que la Sección 7 “pide la reanudación de una mesa de atención federal. Por nuestra parte estamos haciendo todo; la instrucción del gobernador es que no haya temas pendientes con el magisterio estatal ni federalizado”.

Avances

Agregó que “se están atendiendo sus demandas dentro de lo que cabe en lo local; se están desahogando y un poco más, estamos haciendo el esfuerzo para cubrir buena parte de los adeudos que tienen a nivel federal también. Algunas cuestiones que probablemente no se hayan atendido en el pasado, hoy se están atendiendo”.

Mandujano Ayala fue entrevistado durante las actividades del Congreso Internacional Lekil Kuxlejal: El buen vivir para la prosperidad compartida, organizado por la Secretaría de Educación, en el que participaron lingüistas, escritores e investigadores de México, Sudáfrica, Bolivia, Ecuador y otros países de Suramérica.

En el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, explicó que “estuvimos dialogando el concepto del buen vivir con el Suma Qamaña de los bolivianos, el Sumak Kawsay de Ecuador, el buen vivir de Chile y Brasil y el ubuntu en Sudáfrica, teniendo como resultado un encuentro de saberes que nos permita visualizar los alcances que tiene este concepto como corazón de una política pública basada en la filosofía, en la cosmogonía local”.