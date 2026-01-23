﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Iniciará planta productora de moscas estériles este año

Enero 23 del 2026
Destinaron varios miles de millones de pesos para este proyecto. Cortesía
Destinaron varios miles de millones de pesos para este proyecto. Cortesía

Un progreso de 50 % registra la habilitación de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, según el reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026.

Indicó que el trabajo es coordinado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Aphis (por sus siglas en inglés).

Adecuaciones

Hay un importante progreso en la adecuación de la planta, el centro de empaque y el área de dispersión. Se contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número que actualmente se traen desde Panamá para fortalecer las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG).

Detalló que los avances generales incluyen el 100 % de los trabajos previos, como las pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal del Senasica en las instalaciones de la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, ubicada en Pacora, Panamá.

Además, la obra civil presenta un avance del 68 %, integrado por un 15 % en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, 17 % en la instalación de equipos para la preparación de la dieta larvaria, 19 % en los sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción, 25 % en el área de irradiación y 57 % en el equipamiento del cuarto de máquinas.

En estas acciones, la Sader destaca que el trabajo colaborativo entre productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias de los gobiernos de México y Estados Unidos, ha sido clave.

﻿