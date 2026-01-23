Iniciará planta productora de moscas estériles este año

Un progreso de 50 % registra la habilitación de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, según el reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Se prevé su puesta en operación durante el primer semestre de 2026.

Indicó que el trabajo es coordinado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, a través del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Aphis (por sus siglas en inglés).

Adecuaciones

Hay un importante progreso en la adecuación de la planta, el centro de empaque y el área de dispersión. Se contará con 100 millones de moscas estériles más a la semana, es decir, duplicará el número que actualmente se traen desde Panamá para fortalecer las acciones de control y erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG).

Detalló que los avances generales incluyen el 100 % de los trabajos previos, como las pruebas de mobiliario y el entrenamiento del personal del Senasica en las instalaciones de la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado, ubicada en Pacora, Panamá.

Además, la obra civil presenta un avance del 68 %, integrado por un 15 % en el sistema de tratamiento de agua y manejo de desechos sólidos, 17 % en la instalación de equipos para la preparación de la dieta larvaria, 19 % en los sistemas de aire acondicionado, ventilación y calefacción, 25 % en el área de irradiación y 57 % en el equipamiento del cuarto de máquinas.

En estas acciones, la Sader destaca que el trabajo colaborativo entre productoras, productores, gobiernos de los estados y autoridades sanitarias de los gobiernos de México y Estados Unidos, ha sido clave.