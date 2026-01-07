Iniciará pronto registro de aspirantes a la Unicach

Aurora Evangelina Roblero Serrano, directora de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dio a conocer que para la Convocatoria de Admisión 2026-2027 el registro de aspirantes se realizará a partir del 15 de enero, se publicará en la página web oficial unicach.mx.

El cierre de este periodo y la modalidad de examen van según las características de cada programa. Para las carreras con alta demanda el registro concluirá el 17 de abril y su evaluación será presencial, mediante la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II), el 21 de mayo.

Esto aplica a las licenciaturas en Enfermería en Venustiano Carranza y Acapetahua; Fisioterapia en Venustiano Carranza; y en Tuxtla Gutiérrez, la de Cirujano Dentista, Psicología, Lenguas Internacionales y Biología.

Para los demás programas, el registro se ampliará hasta el 22 de junio. En el caso de las licenciaturas en Música, Artes Visuales, Artes Escénicas: Teatro, Jazz y Música Popular y Escritura Creativa, los aspirantes realizarán evaluaciones presenciales en competencias musicales y artísticas, en Tuxtla Gutiérrez, del 25 al 30 de junio.

Evaluación en línea

Presentarán evaluación en línea los aspirantes a las carreras de Arqueología en Chiapa de Corzo, Nutriología en Acapetahua, Ingeniería Agroforestal en Motozintla, Enfermería en Nueva Palestina, Comercio Exterior en Huixtla, Tecnologías e Innovación Digital, también en Huixtla. Ingeniería Ambiental en Mapastepec, Ingeniería Topográfica e Hidrología también en Mapastepec.

Ingeniería Agroforestal y Gestión y Desarrollo de Negocios en Villa Corzo, Ingeniería en Seguridad Industrial y Ecología en Reforma, Biología Marina y Recursos Hídricos en Tonalá, Gastronomía y Turismo Sustentable en Palenque.

Las licenciaturas de Ciencias de la Tierra, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Desarrollo Humano, Historia, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Topográfica e Hidrología, Ingeniería en Geomática e Ingeniería Ambiental, impartidas en Tuxtla Gutiérrez.