Iniciaron las actividades de la feria

Con fervor religioso, se realizó este sábado en la ciudad de Teopisca la coronación de la reina Dulce María I, posteriormente, el desfile de carros alegóricos como anuncio de la feria en honor a San Agustín, obispo.

A la ceremonia de coronación asistieron autoridades locales y de la región, así como embajadoras de la belleza teopisquense, entre otros invitados.

La reina Dulce María Pérez Hernández, agradeció a las autoridades su designación como reina de la feria e invitó a las poblaciones vecinas a participar en las actividades religiosas, deportivas, culturales y musicales que han preparado.

Agradeció la asistencia de las personas y los invitó a conservar las tradiciones de la ciudad, como es la feria en honor a San Agustín.

Carros alegóricos

Luego del acto de coronación, se llevó a cabo el tradicional desfile de carros alegóricos por las calles de la ciudad. Por la noche se tenía prevista la actuación de Banda Tierra Sagrada de Mazatlán, Sinaloa.