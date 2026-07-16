Iniciativa por derecho a la alimentación

La Mesa Directiva constituida en Comisión Permanente turnó a comisiones parlamentarias -para su análisis y dictamen- tres iniciativas enviadas a esta soberanía popular por parte del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chiapas.

En primera instancia, la Comisión Permanente presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Chiapas, en materia de Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.

Esta iniciativa tiene por objetivo principal actualizar y armonizar el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chiapas, para asegurar el derecho a la alimentación y el interés superior de la niñez, mujeres y adolescentes.

Más acciones

En segunda instancia, se dio lectura a la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Organización del Poder Judicial del estado de Chiapas.

Con ello, se busca reformar la estructura del Poder Judicial para armonizarla con la reforma constitucional que extinguió el Tribunal Administrativo y creó el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas como un órgano plenamente autónomo.

Así también, se busca generar una reingeniería y optimización administrativa y la implementación de la simplificación administrativa.

En tercer término, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 48, de la Ley de Derechos del estado de Chiapas.

Con esta disposición, se pretende la actualización del trámite de la constancia de No Inscripción como Persona Deudora Alimentaria Morosa y el establecimiento de la tarifa de cobro.

Continuando con el desahogo de los puntos del orden del día, se dio lectura y se turnó a comisiones parlamentarias las siguientes disposiciones: Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas.

Iniciativa de decreto por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en materia Electoral del estado de Chiapas.