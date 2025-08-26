Iniciativa privada y gobierno impulsan obras estratégicas

Con el objetivo de analizar y coordinar acciones que impulsen obras estratégicas para el desarrollo de infraestructura social, estableciendo una agenda común para impulsar proyectos que atiendan las peticiones más urgentes de las y los chiapanecos, y que fortalezcan el desarrollo social y económico de las regiones, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, se reunió en las instalaciones de la Seinfra, con los integrantes de la Comisión de Proyectos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Gómez Zuart destacó que en esta nueva ERA de infraestructura se privilegia el trabajo conjunto entre iniciativa privada y gobierno, así como la planeación, por ello destacó la importancia de trabajar con esta Comisión de Proyectos de la CMIC.

Por su parte el presidente de este organismo empresarial, Rogelio Tamayo Carboney, resaltó la disposición de los constructores formales en la entidad para la realización de proyectos ejecutivos que puedan contribuir a la transformación de la vida de las y los chiapanecos.