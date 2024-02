Iniciativas fortalecerán la conservación

Un proyecto ubicado en el corredor Chimalapas–Selva Zoque en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y otro en la región serrana Huitiupán-Tacotalpa en Tabasco y Chiapas, fueron dos de las seis iniciativas seleccionadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), con la intención de ser apoyadas para fortalecer la conservación y el manejo sustentable de los paisajes.

Además, fue seleccionada una iniciativa dentro de los corredores bioculturales de la selva maya en la península de Yucatán.

Auspicio

El apoyo es otorgado por el Mecanismo de Cooperación para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México, liderado por The Nature Conservancy (TNC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en colaboración con los Gobiernos Estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El anuncio se llevó a cabo durante el “8.º Encuentro entre los Gobiernos del Sur-Sureste y la Embajada de Estados Unidos en México”, que contó con la participación del embajador de EE. UU. en México, Ken Salazar; el director de la USAID/México, Jene Thomas: la cónsul general de EE. UU. en Mérida, Dorothy Ngutter; representantes de TNC, PNUD, y los siete estados que participan en el mecanismo.

Además de representantes de distintas organizaciones: Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu um A. C., la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la Asociación Ganadera Local de Jesús Carranza, Cecropia, Pronatura Sur A. C., y el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, A. C.

La gestación del Mecanismo de Cooperación Sur-Sureste y su primera convocatoria se trata de un esfuerzo de coordinación interinstitucional entre las autoridades ambientales estatales de la región Sur Sureste del país, para la movilización estratégica de recursos financieros no reembolsables a través de un proceso público, transparente y competitivo.

Las iniciativas seleccionadas a través de un comité técnico evaluador independiente, accederán a un proceso de incubación y a capital semilla, además de integrarse a un programa de aceleración personalizado que cuenta con mentoría especializada y de vinculación con potenciales entidades de inversión para escalar su alcance e impacto.

Las iniciativas fortalecerán la conservación y el manejo sustentable en más de 166 mil hectáreas de la región Sur Sureste, beneficiando a más de seis mil personas. El mecanismo también cuenta con una cartera de iniciativas de desarrollo sostenible, para las cuales se busca crear alianzas y colaboraciones con el sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil para la inversión de recursos en la conservación y el desarrollo sostenible de la región.

El mecanismo es un instrumento que apoya la implementación efectiva de la carta de intención para la protección del medio ambiente y el desarrollo económico del Sur Sureste de México, firmada en 2022 entre los gobiernos estatales, USAID y TNC.

En el marco del evento, se llevó a cabo también una reunión con representantes de las Secretarías (estatales) de Desarrollo Económico, para generar sinergias que escalen el impacto del mecanismo en la región.