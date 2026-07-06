Iniciativas no pueden aprobarse “al vapor”

Tras concluir el periodo del segundo año legislativo de la LXIX Legislatura, el Congreso del Estado entra en receso, pero el trabajo legislativo no se detiene, así lo expresó la diputada presidenta del Congreso, Alejandra Gómez Mendoza.

La legisladora anunció que durante los próximos tres meses la Comisión Permanente sesionará cada miércoles para dar continuidad al análisis de iniciativas clave, entre las que destacan una nueva ley de protección a personas denunciantes y una reforma integral a la ley de obra pública, mismas que se trabajan en conjunto con diversos sectores de la sociedad.

En entrevista, la legisladora subrayó que el Congreso no aprueba iniciativas “al vapor” y que cada propuesta debe pasar por un proceso riguroso de análisis y dictamen.

Mensaje

“Tenemos diversos pendientes por cuestiones de tiempo y también de análisis legislativo. Es importante decirle al pueblo de Chiapas que cuando una diputada o diputado ingresa una iniciativa, no la aprobamos al vapor; tiene que llevar un proceso de análisis y de trabajo”, explicó Gómez Mendoza.

Entre los proyectos en proceso, la diputada reveló que se encuentra trabajando en una ley de protección a personas denunciantes en el estado de Chiapas.

Asimismo, adelantó que encabeza una renovación completa de la ley de obra pública de la entidad, la cual se construye con la participación de diferentes sectores, incluyendo la Cámara y el sector empresarial.

Periodo de receso

Gómez Mendoza reconoció que existen múltiples iniciativas presentadas por diferentes diputadas y diputados que aún requieren ser analizadas, por lo que el periodo de receso será aprovechado para avanzar en dictámenes y acuerdos.

“Lo que podamos terminar, que es lo más probable en estos tres meses que tenemos en periodo de receso, lo vamos a realizar; y lo que no, se va a generar después en este ya tercer año de periodo legislativo”, puntualizó.

La presidenta del Congreso informó que los trabajos de la Comisión Permanente darán inicio este miércoles, sesionando de manera ordinaria cada miércoles durante el receso.

Precisó que con esta agenda, la LXIX Legislatura busca desahogar los temas pendientes y cumplir con los compromisos legislativos, manteniendo el diálogo con la ciudadanía y los sectores involucrados para garantizar que las reformas respondan a las necesidades del estado.