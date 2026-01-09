Inicio de año, oportunidad de buena salud y ejercicio

El ejercicio a principios de año es una actividad frecuente que en muchos casos ayuda a mejorar la salud, pero en otros, al abordarse con ignorancia, genera lesiones, particularmente las musculares, explicó la especialista Catalina González, quien abordó también algunas recomendaciones para recuperar hábitos saludables.

Primero dijo que el ejercicio no debería ser excesivo, pero sí constante y acompañado de una sana alimentación.

Motivación

Explicó que enero suele llegar con una promesa silenciosa: volver a entrenar o recuperar el ritmo de alguna actividad del pasado. El problema es que el cuerpo no siempre arranca al mismo ritmo que la motivación.

Después de un periodo de menor actividad, las articulaciones, los tendones y los músculos requieren una adaptación progresiva para evitar molestias, sobrecargas o lesiones innecesarias.

Expertos en Medicina del Deporte coinciden, dijo Catalina González, en que el error más común al retomar el ejercicio es intentar entrenar como si no hubiera habido interrupción.

Adaptaciones

La condición cardiovascular puede recuperarse con relativa rapidez, pero el sistema articular necesita más tiempo para adaptarse al impacto, la carga y la repetición de movimientos.

Por eso, el regreso inteligente al entrenamiento empieza por ajustar expectativas. Reducir intensidad, priorizar técnica y trabajar movilidad no es retroceder, sino preparar al cuerpo para rendir mejor a mediano plazo.

Las rutinas funcionales, los ejercicios de estabilidad y los estiramientos dinámicos ayudan a reactivar rangos de movimiento y a lubricar las articulaciones antes de someterlas a esfuerzos mayores.

Estrategias preventivas

En este contexto, el cuidado articular ha dejado de ser exclusivo de atletas profesionales. Cada vez más personas integran estrategias preventivas para proteger sus articulaciones desde el inicio del año.

Además de una correcta activación y descanso, algunos optan por apoyos específicos como suplementos formulados para favorecer la movilidad y apoyar la respuesta del cuerpo ante el impacto físico.