Inicio de semana frío para Chiapas

La masa de aire polar causada por el frente frío número 27 mantendrá un ambiente gélido en la mayor parte del territorio chiapaneco. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este fenómeno tiene características de estacionario que provocará que sus efectos se extiendan hasta el día miércoles.

Durante estos tres días se esperan que los termómetros registren bajas temperaturas que podrían llegar a los ocho grados Celsius, con sensaciones más frías sobre todo en la región Altos de la entidad y en zonas altas de montañas; además que, estarán acompañadas por un efecto de “Norte” con rachas de vientos de hasta 100 kilómetros por hora en golfo e istmo de Tehuantepec.

El fenómeno también estará acompañado de precipitaciones que van en el orden de los 75 a 150 milímetros cúbicos y de los 50 a 75 milímetros durante los tres días, haciéndose más puntual en las regiones Norte, Mezcalapa, Bosques, Tulijá, Maya y Selva.

En tanto, en las regiones Valle Zoque, Altos, Meseta Comiteca y Soconusco se prevén lluvias de los 25 a 50 milímetros cúbicos, y en la zona Metropolitana, Sierra y Llanos se esperan chubascos de 5.1 a 25 milímetros cúbicos.

Capital

Para la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 19 grados y 22 grados para la máxima, así como 17 grados Celsius para la mínima.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Ante esta situación la secretaría de Protección Civil del estado ha recomendado a la población evitar cruzar ríos, arroyos, y mantenerse alejados de zonas de riesgo.