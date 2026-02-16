Inició el carnaval Tancoy en Las Rosas

Este domingo inició uno de los festejos más antiguos y representativos del municipio de Las Rosas: El Carnaval Tancoy que reúne a grupos marimbísticos y danzantes en el parque central, actividades que culminarán el día 20 de este mes.

Es el encuentro cultural más importante en el municipio de danzantes Tancoy, palabra que significa “cae ceniza”, y que alude a la víspera del miércoles de ceniza del calendario católico.

A las 09:00 horas del pasado domingo, se realizó la misa de inicio de actividades en la iglesia de San Miguel Arcángel, posteriormente el recorrido de carros alegóricos y la coronación de la reina Leyla Molina, que culminó con un baile en el parque central.

Recorrido

Será el lunes 16 a las 14:00 horas, el recorrido del carro alegórico del influencer “Abuelito” partiendo de la gasolinera al parque central.

El martes 17 será la distribución de las marimbas en los barrios de la cabecera municipal, para la entrada de las marimbas al parque central, que continuarán el día 20 para su clausura.

Destacan las actividades que se realizan en la explanada del parque central, y el baile de los barrios por los capitanes del Tancoy.

El personaje Tancoy lleva consigo un morral de cuero ixtle con temperante, posh y sodas que de forma generosa ofrecen a sus compañeros danzantes para celebrar una fiesta inherente a sus sentidos.

Tancoy lleva sobre sus hombros la responsabilidad de preservar y compartir la riqueza cultural de su pueblo.

Elementos

En la actualidad el carnaval incluye elementos como jorongos, sombreros, adornados con tiras de cuentas doradas y de otros colores, muñecos de peluches, entre otros, y a la fecha se han sumado niños y jóvenes a esta bella tradición que es organizada por la autoridad municipal y grupos de tancoyes.

La música de marimba es el alma de la fiesta, grupos que tocan en las esquinas del parque central, mientras los “tancoyes” y los habitantes del pueblo se reúnen para bailar.