Inició el festival “Comunicom” en la Unach

El festival “Comunicom” organizado por alumnos de la licenciatura en Comunicación de la facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), inauguró su edición 2025 como un espacio dedicado a exhibir el trabajo y la creatividad de los estudiantes.

Jorge Champo Martínez, profesor de la facultad, explicó que el evento que se lleva a cabo en el centro de convenciones Manuel Velasco y tiene como objetivo mostrar el talento y las habilidades que los alumnos poseen y que les servirá para su futuro profesional.

“Es importante que la gente sepa que dentro de las aulas se está preparando a los muchachos que más tarde van a estar en el campo profesional”, declaró el catedrático.

El festival concluirá sus actividades este 11 de noviembre; mientras el público podrá apreciar una muestra de los mejores trabajos universitarios como exposiciones fotográficas, cortometrajes y la presentación de la gaceta universitaria número 25.

Champo Martínez destacó que con la nueva edición de la gaceta se cumplen 12 años de su producción ininterrumpida.

Como parte de las actividades, se impartirán talleres de doblaje, caricatura, cultura de paz y resolución de conflictos, distribuidos entre los días del evento.