Inició la XIX campaña anual de reforestación

Con una buena participación de ciudadanos e integrantes de diversas organizaciones ambientalistas, inició en el municipio de San Juan Chamula, la XIX campaña anual de reforestación.

La campaña es organizada por el Comité de Cuenca del Valle de Jovel en coordinación con otras organizaciones ambientalistas, y en está ocasión bajo el lema: “El bosque vive”, en memoria de Alejandro Ruiz Guzmán, quien fue promotor por años de esta actividad.

Los encargados de la campaña señalaron que la jornada de reforestación comenzó en la comunidad Laguna Petej, municipio de Chamula, un espacio simbólico y clave para la captación de agua en la localidad.

La campaña contempla la reforestación en varios lugares de la parte alta del Valle de Jovel, con especies de pino y encino, entre otras, dieron a conocer los organizadores. Precisaron que estiman que en cada hectárea pueden plantar en promedio mil árboles.

Actualmente ya están recibiendo solicitudes de la población y comunidades interesadas en participar, con un espacio mínimo requerido de media hectárea.

Explicaron que en esta primera jornada de la campaña participaron más de un centenar de personas e integrantes de diversas agrupaciones ambientalistas.

Destacaron que la campaña está cumpliendo 19 años de “estar sembrando vida y esperanza” y que esta actividad la estarán realizando cada fin de semana, hasta el mes de septiembre.