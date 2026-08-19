“Injerencista” el retiro de visa a López Beltrán

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, calificó como una medida con posible trasfondo político la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, el legislador morenista señaló que, aunque el gobierno estadounidense tiene el derecho de retirar visas cuando lo considere necesario, existen indicios de que la medida podría tener motivaciones políticas, especialmente en el contexto electoral que vive ese país.

“Hemos visto muchas noticias, sobre todo desde Estados Unidos, que atacan a miembros del Movimiento de Regeneración Nacional en México. Creemos que hay un trasfondo político, aunque igual y hay una narrativa complicada que tiene que ver con la seguridad”, afirmó Guillén Guillén.

El coordinador de Morena en Chiapas destacó que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de 2026 y que el ataque hacia la izquierda en general en Latinoamérica obedece a ese intento de elevar su aceptación ante el electorado estadounidense.

“Es un tema que le corresponde a Estados Unidos. Nosotros tenemos mucha claridad de lo que hemos construido como movimiento. Andrés Manuel López Beltrán es el hijo de nuestro amigo y líder Andrés Manuel López Obrador”, expresó el diputado.

Consultado sobre si otros integrantes del movimiento podrían estar en la misma situación, Guillén Guillén no descartó que puedan darse más casos similares en el futuro.

No es un derecho, es un privilegio: PRI

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas y diputado local, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, manifestó su respaldo a la decisión de revocar la visa al hijo del expresidente.

En entrevista, el líder priista calificó la medida como un “acto de autoridad” del país vecino y subrayó que la visa no es un derecho, sino un privilegio que puede ser revocado cuando se considera que una persona representa un riesgo para la seguridad nacional.

“La visa no es un derecho, la visa es un privilegio. Cuando un país, en este caso Estados Unidos, vea amenazada su seguridad o su soberanía, emite un acto de este tipo. Retirar la visa a quien consideran un peligro para su país y su nación”, sostuvo Zuarth Esquinca.

El legislador recordó que Andrés Manuel López Beltrán ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias, e incluso mencionó la difusión de audios que, dijo, evidencian vínculos con el huachicol. “Nosotros lo hemos venido diciendo con total claridad, los temas ahí están”, afirmó.

Zuarth Esquinca rechazó que la decisión del gobierno estadounidense constituya un ataque a la izquierda o a la soberanía de México.

“No es un acto en contra de México, es en contra de un particular, de Andy López Beltrán. No es en contra de un país o de la soberanía”, puntualizó.

El diputado local señaló que el PRI ha sido consistente en señalar este tipo de conductas y consideró que la revocación de la visa era una consecuencia previsible.