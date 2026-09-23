INM y Comar sin personal para atender migrantes

Tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), argumentan que carecen de personal suficiente para atender a los extranjeros que a diario siguen ingresando a territorio nacional por la frontera sur.

Ante esa situación, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, dijo que nuevamente acudió a los tribunales federales para presentar amparos con la finalidad de obligar a las autoridades a ser recibidos y puedan agilizar sus procesos de regularización de estancia.

Y es que también denunció que el INM y la Comar están obligando a los migrantes a irse en caravana hacia el centro del país, ya que tras hacerlos caminar durante 20 días les entregan un permiso provisional de 30 días en Arriaga, cuando bien pueden hacerlo en Tapachula y no exponerlos.

“Van 21 caravanas y en todos los casos, al llegar a Arriaga, les dan el documento”, señaló, al considerar que las propias autoridades promueven esas movilizaciones.

“La Comar señala que solamente hay siete entrevistadores oficiales para 15 mil gentes que están solicitando asilo”, puntualizó y consideró que por ese motivo, “Tapachula es una cárcel migratoria”, en donde permanecen varados entre 65 mil y 70 mil extranjeros de diversas nacionalidades.

Además, en los próximos días se espera la llegada de otros cientos de hondureños que salieron de ese país centroamericano en caravana buscando llegar a los Estados Unidos, de donde fueron expulsados.