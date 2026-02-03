Inmobiliarias, la mayor amenaza de humedales

El aforo del auditorio de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) no dio cupo para todos los habitantes de las distintas colonias que se dieron cita en el foro organizado por el día mundial de los humedales, en el cual se destacó que la industria inmobiliaria es la que más amenaza a estos ecosistemas.

Al evento se dieron cita autoridades de los tres niveles de gobierno, como el diputado Juan Salvador Camacho, la directora general de la comisión estatal del Agua de Chiapas, Karina Montesinos Cardenas; la ministra Lenia Batres (vía zoom) y la propia presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci, quien llegó a mitad del evento, también asistieron los rectores de la Unich y la Facultad de derecho de la Unach.

Riesgos

En el evento, el propio maestro de ceremonia, el doctor León Enrique Ávila contó que, al entrar en la defensa del territorio, sufrió ataques como el asesinato de su mascota. Por lo mismo, exhortó a la presidenta municipal a seguir trabajando en la situación de “Los Motonetos”.

Carmen Guillén Méndez, presidenta del Consejo de la zona sur expresó que ha sufrido amenazas de muerte, además de tener órdenes de aprehensión. “Han llegado personas a mi casa a tomarme fotos y han pintado la casa de asamblea con palabras obscenas” agregó.

Por toda esta situación confesó que estar en el cargo ha sido desgastante, sin embargo, continúa en la lucha de los humedales que para ella representan la vida.

Ante esta situación de persecución, el diputado Juan Salvador Camacho dijo que ha estado promoviendo en el congreso estatal que los defensores del medio ambiente sean reconocidos como defensores de derechos humanos.

Desatención

En su intervención, Carmen Guillén señala que durante un año, la presidenta municipal no ha atendido a la colonia y sus necesidades, aún cuando han recurrido a todas las vías formales.

Al final del evento, Fabiola Ricci se compromete a atenderlos el viernes por la tarde. Nicolás Gómez le pide que, ante todo, no desprestigie el esfuerzo de la comunidad.

Resultados comunitarios

Nicolás Gómez señala que durante 2025, el Consejo general de la zona sur y de los humedales ha hecho cinco campañas de reforestación, con 920 árboles plantados. Sobre la recolección de residuos, han logrado extraer 30 toneladas, además de que han logrado la captación de agua como alternativa sustentable y que abastece a la colonia Anexo Alto María Auxiliadora.

Para este último proyecto se usó un recurso federal de 160 mil pesos. “Cuando nos bajó el proyecto, buscábamos que el recurso llegara a los más necesitados”. Nicolás Gómez cuenta que una vecina agradeció los esfuerzos, pues las mujeres podían hacer un “jornal” de tres horas, ganar un poco mas y después dedicarse a sus trabajos.

El defensor indicó que en estos proyectos han trabajado los habitantes, quienes en su mayoría son vendedoras del mercado, trabajadoras domésticas y albañiles. “Gente humilde comprometida con cuidar los humedales” agregó.

“Este proyecto no es de una persona, no es de una institución, es de los impuestos que sale de cada una. Ese es el dinero del pueblo”, agregó.