Innovación agropecuaria debe seguir en Chiapas

Mejoramiento de cultivos de maíz, frijol y cacahuate, innovaciones en ganadería bovina, rehabilitación de suelos degradados y manejo integral de cuencas, presentación de herramientas digitales, como la App para zonas potenciales de maíz, y servicios de laboratorio, son algunos de los logros del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Chiapas.

Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto, comentó que estos logros clave en áreas estratégicas fueron presentados en una reunión de trabajo con la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la entidad.

“Con el objetivo de estrechar lazos y potenciar el desarrollo rural en la entidad, nos reunimos para tratar diversos temas”. Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron la elaboración de un programa de trabajo conjunto que permita aterrizar estas soluciones tecnológicas en beneficio directo de las familias rurales.

Durante la jornada, el investigador Carlos Avendaño Arrazate, director del Cirpas del Instituto, detalló la infraestructura y el mandato del Inifap a nivel nacional y regional para la generación de tecnología. Además, se presentó el panorama actual del sector y las acciones de colaboración con los tres niveles de gobierno y organizaciones productivas.

Relevancia

María de los Ángeles Cruz Hernández, representante de la Sader en Chiapas, destacó la relevancia de estos avances e identificó acciones concretas, donde la Secretaría puede colaborar para acelerar la transferencia de estos conocimientos a los productores.

En el evento también estuvieron presentes investigadores especialistas.