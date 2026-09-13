Inquieta presencia de soldados israelíes

En el marco del primer foro “El olivo y la ceiba”, organizado por la asociación Otros Mundos y realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Acción Palestina Chiapas advirtió sobre la presencia de soldados israelíes en escuelas del estado.

Durante su participación, explicaron que estas acciones forman parte del “Hasbara”, una política del estado de Israel para legitimar su existencia a través de, por ejemplo, campañas presuntamente humanitarias.

Recordaron que el año pasado los soldados estuvieron presentes en Zinacantán, en donde al momento de investigar y cuestionar, descubrieron que las autoridades comunitarias estaban al tanto.

Sin respuestas positivas

Pese a que Acción Palestina Chiapas ha intentado crear conciencia sobre el hecho, han recibido poca respuesta por parte de las autoridades educativas de las escuelas de los padres.

En el foro, un padre de familia de una de las escuelas públicas de San Cristóbal, donde los soldados fueron identificados, expresó su sorpresa al no ser notificado de esta acción, incluso cuando los directivos suelen mantener una comunicación activa.

Indicó que con ayuda de Acción Palestina Chiapas y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se logró impedir que los soldados cumplieran sus actividades de 15 días en la escuela.

Explicaron que estas campañas tienen como objetivo “lavarle la imagen” a Israel, en cuya ofensiva militar ha causado la muerte de más de 73 mil palestinos, según ha informado el Ministerio de Salud de Gaza.