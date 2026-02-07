Inquieta uso de fauna en el Carnaval Coiteco

El uso de pieles de animales silvestres y caparazones de armadillo como parte de la indumentaria tradicional en el Carnaval Zoque Coiteco ha generado creciente preocupación entre defensores del medio ambiente y habitantes de Ocozocoautla, quienes advirtieron que esta práctica impulsa la caza furtiva y el comercio ilegal de especies protegidas en la región.

Organizaciones señalaron que, aunque se trata de una festividad con profundo valor cultural, estas prácticas contribuyen a la caza ilegal y al tráfico de fauna silvestre.

De acuerdo con la legislación ambiental vigente en México, la venta, compra y posesión de restos de animales silvestres está tipificada como delito federal.

Sanciones

Estas conductas pueden ser sancionadas con multas económicas y penas de prisión, bajo la supervisión de instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Especialistas en conservación advirtieron que especies como el armadillo y diversos felinos desempeñan un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas locales.

Su extracción indiscriminada afecta directamente a los cerros y zonas naturales de la región zoque, debilitando la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales.

Pese a ello, la demanda de estos elementos durante celebraciones tradicionales mantiene activo un mercado clandestino que pone en riesgo a varias especies.

Comercialización

Además, subrayaron que adquirir estos productos implica financiar la caza furtiva, mientras que su comercialización expone a los involucrados a consecuencias legales severas.

Finalmente, ciudadanos y activistas hicieron un llamado tanto a la conciencia colectiva como a las autoridades para reforzar la vigilancia y frenar estas prácticas.

El objetivo es que festividades como el Carnaval Zoque Coiteco sigan siendo motivo de orgullo cultural, sin convertirse en un factor de deterioro ambiental para la región.

Festividad

El Carnaval Zoque Coiteco representa un importante impulso para el turismo cultural, al fortalecer la proyección de Ocozocoautla como un destino que ofrece experiencias auténticas, promueve la preservación del patrimonio cultural intangible y contribuye al desarrollo económico local mediante la llegada de visitantes.