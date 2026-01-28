Insalubridad y abandono: denuncias por maltrato animal

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Tuxtla Gutiérrez reportó avances significativos en la atención de denuncias por maltrato, abandono e insalubridad animal. De acuerdo con su titular, José María González Portillo, los reportes se encuentran entre ocho y 12 del total.

Aunque los casos de maltrato representan un porcentaje menor, explicó que las autoridades refuerzan acciones de rescate, atención veterinaria y adopción responsable, además de recordar que este es sancionado con multas superiores a 30 mil pesos.

Actualmente se reciben y atienden reportes por maltrato animal, insalubridad y agresiones, tanto entre animales como hacia personas, los cuales son clasificados de acuerdo con su gravedad para brindar una respuesta inmediata a los casos más urgentes.

Las denuncias con más frecuencia son los reportes por condiciones de insalubridad, como la falta de limpieza en los espacios donde habitan las mascotas o el abandono de desechos en la vía pública.

En promedio, el municipio recibe entre cinco y ocho denuncias diarias, aunque en algunos días la cifra puede elevarse hasta 30 reportes.

Indicó que muchos de estos casos son acompañados por fundaciones y asociaciones defensoras de los animales, con quienes se trabaja de manera coordinada para el rescate y resguardo de mascotas cuya vida se encuentra en riesgo.