Inscriben al IMSS a más de dos mil transportistas

Se han incorporado más de dos mil trabajadores del transporte al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un programa que busca brindar certeza médica a los ruleteros y sus familias, informó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, Albania González Pólito.

Entrevistada en el podcast “Platicando con el Jaguar”, conducido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la funcionaria destacó que uno de los principales retos ha sido transformar la relación histórica entre el gobierno y los líderes sindicales del ramo, a fin de avanzar en materia de regularización y beneficios sociales para los trabajadores del volante.

Detalló que su gestión ha optado por el diálogo directo con los concesionarios y operadores, dejando atrás las prácticas de confrontación que prevalecieron durante décadas.

Renovación

La titular de la Secretaría reconoció la antigüedad de muchas unidades del servicio público, en particular los colectivos, y señaló que se enfrentan a acuerdos previos que permitían la circulación de vehículos en condiciones no óptimas.

Aseguró que se trabaja en un proceso paulatino para retirar las unidades que ya no deben circular, otorgando plazos a los concesionarios para que puedan renovar sus flotillas, sin dejar desprotegidas a las colonias que dependen de estas rutas.

Acercamiento

Finalmente, detalló que la dependencia regula diversas modalidades como mototaxis, volteos, taxis, colectivos, así como transporte escolar, pipas y grúas. Entre las iniciativas novedosas, mencionó un proyecto en San Cristóbal para implementar taxis que permitan el traslado de mascotas, impulsado por grupos animalistas.

“La Secretaría es de puertas abiertas, que se acerquen a platicar. Este gobierno quiere escuchar todas las voces para que Chiapas pueda seguir avanzando”, concluyó.

Invitó a los interesados a acudir a las oficinas centrales o a cualquiera de las 15 delegaciones regionales en el estado para recibir asesoría e inscribirse sin costo.