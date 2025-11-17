Inseguridad en ganaderos por aumento de plaga

Ganaderos de Tonalá manifestaron su preocupación ante la presencia de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), que sigue atacando vacas y becerros.

Durante una reunión de ejidatarios expresaron que esta situación les está generando fuertes gastos, debido a que tienen que comprar vitaminas para sus reses que son atacadas por este animal.

Señalaron que el gusano barrenador llegó a tierras tonaltecas hace unos meses, afectando a una buena cantidad de vacas y becerros siendo los ejidos de Ignacio Ramírez, Durango, Unión y Progreso, Juan Sabines y El Terreno los más afectados.

Perjudicados

Sebastián Moreno de la Cruz, dijo que aunque lo combaten intensamente este sigue a la alza, aunque hasta el momento no se tienen reportes de muertes de animales, sin embargo viven preocupados por el posible contagio de los animales.

Los ganaderos dijeron que ante el incremento del gusano ya han tomado la iniciativa de fumigar a sus vacas y becerros con vitaminas y proteger su patrimonio.