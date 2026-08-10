Inseguridad persiste en cajeros y calles

La percepción de inseguridad en las ciudades muestra una ligera mejoría, pero los espacios cotidianos siguen siendo foco de preocupación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El 59.8 por ciento de la población mayor de 18 años y en más de 91 áreas urbanas del país, consideró inseguro vivir en su ciudad. La cifra representa una disminución frente al 61.5 por ciento de marzo de 2026 y al 63.2 por ciento de junio de 2025.

Las mujeres son la población que más insegura se siente, mientras que entre los hombres representa una menor cantidad, lo que evidencia una brecha de género que se mantiene constante en el territorio nacional.

Los datos nacionales adquieren relevancia en Chiapas, donde Tuxtla Gutiérrez y Tapachula son monitoreadas de manera permanente con recorridos de seguridad en los principales puntos de los distintos sitios.

Vía pública

La información del Inegi señala que el 70.3 por ciento de la población se siente insegura en cajeros automáticos en la vía pública, y el 63.4 por ciento en las calles de uso habitual.

El transporte público y las carreteras registran porcentajes de 62.4 y 56.3 por ciento, respectivamente. Estas cifras colocan a la movilidad y la infraestructura comercial como puntos críticos que demandan acciones de vigilancia focalizada.

En el entorno inmediato a las viviendas, las conductas antisociales más reportadas son el consumo de alcohol en la vía pública, con 58.1 por ciento; robos o asaltos, con 46.0 por ciento; y venta o consumo de drogas, con 38.5 por ciento.

Frente a este panorama, el 42 por ciento de los ciudadanos ha modificado sus hábitos, como evitar portar objetos de valor, y el 38.2 por ciento ha restringido la salida de menores sin compañía.