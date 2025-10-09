Insiste fiscal que hay puertas abiertas

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, acudió al sitio donde mantienen un bloqueo las Madres en Resistencia para exigir justicia por la desaparición de familiares. En el lugar reiteró el compromiso de escucharlas en sus demandas.

Frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Tuxtla Gutiérrez, informó que desde el pasado 6 de octubre giró instrucciones para que se aplicaran medidas precautorias.

“Las he atendido muchas veces y lo voy a seguir haciendo, no tengo ningún problema”, complementó Llaven Abarca y aseguró: “yo tengo toda la intención de encontrar a sus hijos con vida”.

Puertas abiertas

El fiscal recordó que hay puertas abiertas para platicar con las Madres en Resistencia que exigen avances en las investigaciones y afirmó que respeta su movimiento.

Ahí mismo les pidió a las madres valorar la liberación de las vías de comunicación en esa parte del libramiento Norte, pero ellas respondieron que la última vez que se levantaron ya no fueron atendidas.

“Mañana las espero a las 10 de la mañana -es decir este jueves- para tener la reunión, ahorita viene el MP -ministerio público- para tomar la declaración”, remarcó en referencia a un desalojo que aplicaron policías este martes.

Esperan una solución

Después, al hablar con los medios de comunicación, el fiscal general de Chiapas confió que se pueda alcanzar una solución sobre estas demandas de las madres.

Insistió que desde la Fiscalía a su cargo se hará todo lo que esté al alcance para encontrar a las personas con vida. Hay un compromiso de tener una institución de puertas abiertas, añadió.