Insisten en evitar uso de pirotecnia en fiestas de fin de año

Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, invitaron a la población, a unos días de finalizar el año, a que eviten el uso de la pirotecnia, debido a los daños que puede generar en la integrar física.

Se recordó a la ciudadanía que manipular estos objetos puede representar, incluso, un riesgo para la vida; también se puede afectar el patrimonio familiar o causar algunas lesiones.

El mensaje lo compartió Protección Civil de Chiapas, debido a que en las últimas horas se presentó un incendio en San Juan Cancuc, esto derivado de la pirotecnia.

Incendio

Fue este lunes por la noche que se brindó la atención por parte de personal de Protección Civil municipal y de la policía del lugar, después de que se informó de un percance en el mercado municipal.

En el sitio se comercializaba pirotecnia, al presentarse el incendio se propagó hacia otros cuatro establecimientos, no obstante, la intervención oportuna evitó que se registraran mayores riesgos a la población.

Intervenciones

“De manera preliminar, se reportó la atención de tres personas lesionadas: una mujer de aproximadamente 40 años con crisis nerviosa y dos hombres de 30 y 25 años con lesiones menores”, remarcó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

En su cuenta oficial, en redes sociales, detalló que esas personas recibieron atención, primero, de forma prehospitalaria y después fueron enviados al hospital de Pokoná para que recibirán una valoración más detallada.