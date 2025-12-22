Insisten en vacunación ante brote de sarampión

Varias personas en el estado de Chiapas se están enfermando de sarampión; ante ello, las autoridades en materia de salud insisten en el llamado a vacunarse.

Se ha solicitado a la población a que acudan a los diferentes módulos que están ubicados en diversos puntos de la ciudad capital, a fin de la actual temporada conocida como “Guadalupe-Reyes” pueda transcurrir sin enfermedades.

Dosis disponibles

Las vacunas son gratis y el llamado a la población es evitar enfermedades en esta temporada decembrina, en las unidades médicas están las dosis disponibles.

“En esta temporada invernal protégete y protégelos contra el sarampión; aprovecha a completar esquemas de vacunación”, es el mensaje de sector salud.

Las vacunas son para diversas edades, para prevenir el sarampión, la recomendación es que las familias lleven a las personas menores de nueve años, también se aplica para TDPA, hexavalente, hepatitis A y B.

Infancias

En el caso de las infancias que tienen 11 años, la vacuna que se está aplicando es para prevenir riesgos por el VPH. También por la temporada hay dosis para el coronavirus y para atender la hepatitis.

“Para adultos de 20 a 59 años la de TDPA, covid-19 e influenza en caso de tener factores de riesgo” detallaron las autoridades en la materia. En el caso de las personas mayores de 60 años la recomendación es que se vacunen contra la influenza, neumococo y covid-19.

Restricciones

El pasado 18 de de diciembre la Secretaría de Salud emitió un oficio, para que las autoridades eviten eventos masivos debido al contagio de sarampión.

La misiva añade que son varios los municipios que han registrado contagios, por lo que se pide que restrinjan los eventos masivos, ferias y hasta eventos deportivos.

Las medidas sugirieron que se pueda aplicar a partir de este 21 de diciembre y hasta marzo de 2026, debido a que es el lapso de las enfermedades de la temporada de cierre de año.