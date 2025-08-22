Inspección de cédulas y equipo en hospitales

Independiente del proceso judicial y la suspensión del centro médico donde una mujer perdió la vida en un procedimiento estético en fechas recientes, la Secretaría de Salud iniciará un operativo de revisión de las condiciones generales de otros centros médicos en cuanto a equipo y cédulas del personal laborante, confirmó el secretario Omar Gómez.

Explicó que en todos los municipios de Chiapas donde se realicen procedimientos estéticos, particularmente los que incluyan sedación, se realizarán visitas técnicas para verificar permisos, condiciones del equipo médico y quirúrgico, así como las licencias de los especialistas.

El encargado de la Salud de los chiapanecos lamentó que en fechas recientes una mujer perdiera la vida en el contexto de un procedimiento estético, pero dijo este no es el primer caso y lo que se necesita es una acción de fondo que garantice el el correcto estado del material y equipo médico.

Además es urgente realizar una revisión de las cédulas profesionales, que serán contrastadas ante el Registro Nacional de Profesionistas para tener certeza de quienes están realizando estos procedimientos estéticos en Chiapas.