Inspecciona Tránsito a transporte público

Elementos de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez realizaron un operativo al servicio de transporte público al poniente de la ciudad para asegurar que la documentación y los permisos de las unidades como de los conductores estén en regla.

José Manuel Borraz, elemento de Tránsito Municipal, indicó que en el caso de los vehículos se estará revisando que la póliza de los pasajeros esté vigente y que los choferes tengan su licencia.

El agente destacó que estos operativos son importantes para que los pasajeros viajen asegurados, ante los accidentes que han ocurrido y que en algunos casos la póliza de seguro se encuentra vencida.

“Pues la verdad es necesario para que el pasajero vaya más seguro por cualquier incidencia que ocurra, que esté respaldado con el seguro, porque han habido accidentes donde nadie se hace responsable”, lamentó el agente.

Puntos de revisión

Precisó que estas acciones se estarán realizando a colectivos y taxis de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas donde hay mayor traslado de usuarios.

En los puntos de revisión se contará con una grúa que trasladará al corralón a aquellas unidades que no cuenten con lo estipulado.

“Lo dice el artículo del reglamento de tránsito vehicular, el artículo 98, fracción 2: serán remitidos al depósito vehicular si la póliza la traen vencida o no la traen en su caso”, sentenció el agente.

Finalmente, Manuel Borraz lanzó un llamado a los socios, encargados del transporte, presidentes y cooperativas a poner en regla la documentación de las unidades a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios.