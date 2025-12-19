Inspeccionan fronteras, puertos y aeropuertos

Ante el pronto inicio de la temporada vacacional de invierno, se activó la inspección turística en puertos, aeropuertos y fronteras del país con el objetivo de proteger la producción de alimentos, dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia indicó que si tus planes incluyen viajar al extranjero, antes de regresar recomienda consultar la lista de productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero que tienen permitido su ingreso a México, para evitar contratiempos.

Es importante que los connacionales y turistas que planeen visitar nuestro país acompañados de su mascota, consulten la página oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para conocer los requisitos que deben cumplir, como la verificación de su estado de salud.

Medidas

Si viajan con otros animales, como hurones, hámsteres, canarios, ninfas y pericos australianos, deben cumplir los requisitos zoosanitarios específicos para cada especie.

Refiere que estas medidas constituyen la primera barrera de defensa para disminuir el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades de los vegetales y los animales, que puedan afectar la producción de alimentos y con ello, resguardar el patrimonio agroalimentario.

Derivado del brote de peste porcina africana en España ocurrido durante la última semana de noviembre, se determinó, con base en protocolos internacionales, suspender la importación de productos de origen porcino provenientes de ese país, tanto a nivel comercial como turístico.

Personal oficial retendrá productos de cerdo, o que contengan ingredientes de cerdo, de origen español, como jamones y paletas frescas o procesadas, salchichas, embutidos enlatados, despojos para consumo humano, entre otros.